Опасных предметов на проверяемых объектах в Нижнем Новгороде не обнаружено — МВД

Проверка «заминированных» объектов в Нижнем Новгороде не выявила опасных предметов и веществ.

Об этом в субботу, 30 декабря, рассказали в региональном управлении МВД.

«Все проверочные мероприятия закончены, опасных предметов не обнаружено», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом полиция не стала уточнять, о каких именно объектах идет речь, а местные СМИ утверждают, что эвакуация проводилась более чем из десяти объектов, среди которых аэропорт и торговые центры.

26 декабря портал iz.ru сообщил, что Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за «телефонный терроризм». Максимальная санкция, предусмотренная документом, — до 10 лет лишения свободы. При этом за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве может грозить лишение свободы от трех до пяти лет.

О том, что в Нижнем Новгороде 150 человек эвакуировали из здания аэропорта, сообщила в субботу «Газета.ру».