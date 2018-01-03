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В Петербурге задержан подозреваемый в телефонном терроризме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Петербургские полицейские задержали 24-летнего мужчину, который накануне «заминировал» магазин в Красносельском районе города. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе регионального ГУ МВД отметили, что во вторник, 2 января, в полицию поступило сообщение о минировании магазина, располагающегося на улице Партизана Германа.

Правоохранители обследовали магазин и прилегающую к нему территорию, однако взрывное устройство обнаружено не было.

«В результате реализации дальнейшего комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Красносельскому району по подозрению в совершении указанного преступления задержали 24-летнего мужчину», — отметили в полиции.

Как писал портал iz.ru, в конце 2017 года в России ужесточили наказание за «телефонный терроризм». Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, за ложное сообщение о готовящемся взрыве будет грозить от 3 до 5 лет лишения свободы, в случае тяжелых последствий — от 8 до 10 лет.

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