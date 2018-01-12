В Домодедово проверяют бесхозные предметы

Как стало известно iz.ru, в московском аэропорту Домодедово перекрыто несколько выходов, взрывотехники проверяют оставленные без присмотра сумки.

По словам очевидцев, у третьего выхода на 2-й ленте правоохранители оцепили пакеты и сумку.

Через третий выход из аэропорта никого не выпускают. Через второй выход сотрудники полиции разрешили выйти только женщинам и детям. Мужчин выпускали только после предварительной проверки паспортов.

Позднее в пресс-службе аэропорта сообщили, что по итогам проверки выяснилось, что вещи не представляют угрозы. Аэропорт работает в штатном режиме.

6 января портал iz.ru сообщал, что аэропорт Домодедово проверили кинологи после сообщения о возможной угрозе взрыва. Информация, поступившая анонимно, оказалась ложной.