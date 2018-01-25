Пять детей и шесть взрослых пострадали при взрыве газа в Екатеринбурге

Пять детей и шесть взрослых, по предварительным данным, пострадали при взрыве двух газовых баллонов в Екатеринбурге.

Об этом сообщает компания «Екатеринбурггаз».

«На месте происшествия обнаружено два пятилитровых газовых баллона. Предположительно, кто-то из жителей хранил в многоэтажном доме газовые баллоны, что в рамках противопожарной безопасности делать категорически запрещено», — говорится в сообщении газовиков.

Ранее региональное управление МЧС сообщило, что взрыв произошел на 8-м этаже девятиэтажного жилого дома. С места происшествия были эвакуированы 37 человек.