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Пять детей и шесть взрослых пострадали при взрыве газа в Екатеринбурге

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Пять детей и шесть взрослых, по предварительным данным, пострадали при взрыве двух газовых баллонов в Екатеринбурге.

Об этом сообщает компания «Екатеринбурггаз».

«На месте происшествия обнаружено два пятилитровых газовых баллона. Предположительно, кто-то из жителей хранил в многоэтажном доме газовые баллоны, что в рамках противопожарной безопасности делать категорически запрещено», — говорится в сообщении газовиков.

Ранее региональное управление МЧС сообщило, что взрыв произошел на 8-м этаже девятиэтажного жилого дома. С места происшествия были эвакуированы 37 человек.

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