Взрыв двух газовых баллонов произошел в доме в Екатеринбурге

Взрыв двух бытовых газовых баллонов произошел в 9-этажном жилом доме в Екатеринбурге, никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«По предварительной информации, произошел взрыв двух пятилитровых бытовых газовых баллонов, которые находились в одной из секций на 8-м этаже», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, из-за взрыва произошло возгорание домашних вещей в секции на площади 10 кв. м. В течение восьми минут пожарные справились с огнем.

Отмечается, что взрыв повредил перегородки трех квартир и входную группу одной из квартир. Кроме того, произошел обрыв троса лифта.

С места взрыва были эвакуированы 37 человек, из них шестеро детей. Люди пока размещены в помещении управляющей компании, которое находится в соседнем здании.

В конце декабря газовый баллон взорвался в двухэтажном жилом доме в Свердловской области. Инцидент произошел в населенном пункте Галкинское. В результате пострадали четыре человека.