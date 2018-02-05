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Баллон с газом взорвался в многоэтажном жилом доме в Самаре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В 17-этажном жилом доме в Самаре произошел взрыв газового баллона. По предварительным данным, пострадал один человек.

Как уточняет РЕН ТВ, несущие конструкции здания не были повреждены. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

По данным СМИ, газовый баллон мог взорваться при монтаже натяжного потолка.

Вечером 24 января в многоэтажке № 3 на улице Пионеров в Екатеринбурге в подъезде на восьмом этаже взорвались два баллона объемом по 5 л каждый. Взрыв повредил стены трех квартир, шахту лифта и тросы.

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