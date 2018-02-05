Прямой эфир
Сюжет:

Глава Минтруда дал совет опаздывающим на работу жителям РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Минтурда РФ Максим Топилин призвал россиян предупреждать своих работодателей, если им из-за погодных условий не удается приехать вовремя на работу. Об этом сообщает ТАСС.

«Надо просто предупредить работодателя, и всё будет в порядке», — сказал он.

Топилин также отметил, что в этом случае возможно избежать штрафов со стороны начальства, пишет телеканал «360».

Министр рассказал, что многие сотрудники ведомства также опоздали на работу в понедельник в связи с сильным снегопадом.

«У нас тоже есть опоздавшие. Я не буду никого наказывать», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что за субботу и воскресенье в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков. Такое количество осадков выпало в Москве впервые за 100 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Манул из Московского зоопарка удивился снегу
ЦОДД поблагодарил москвичей за отказ от поездок на автомобилях в снегопад

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017