Глава Минтруда дал совет опаздывающим на работу жителям РФ

Глава Минтурда РФ Максим Топилин призвал россиян предупреждать своих работодателей, если им из-за погодных условий не удается приехать вовремя на работу. Об этом сообщает ТАСС.

«Надо просто предупредить работодателя, и всё будет в порядке», — сказал он.

Топилин также отметил, что в этом случае возможно избежать штрафов со стороны начальства, пишет телеканал «360».

Министр рассказал, что многие сотрудники ведомства также опоздали на работу в понедельник в связи с сильным снегопадом.

«У нас тоже есть опоздавшие. Я не буду никого наказывать», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что за субботу и воскресенье в Москве выпало более 100% месячной нормы осадков. Такое количество осадков выпало в Москве впервые за 100 лет.