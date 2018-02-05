Прямой эфир
Сюжет:

ЦОДД поблагодарил москвичей за отказ от поездок на автомобилях в снегопад

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ москвичей от поездок по городу на автомобиле в понедельник помог избежать транспортного коллапса в условиях снегопада, информирует пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее представители ведомства просили жителей столицы отказаться от использования личного транспорта 5 февраля из-за рекордного количества выпавших осадков.

«ЦОДД благодарит горожан за сознательный отказ от использования личного автотранспорта — это позволило избежать транспортного коллапса в утренние часы. Дорожная загруженность в утренний час пик не превысила 6 баллов», — говорится в сообщении на сайте центра.

Вместе с тем в ЦОДД рекомендуют автомобилистам отказаться от поездок по городу на личном транспорте и вечером 5 февраля, поскольку большое количество машин может затруднить уборку города и вызвать осложнение ситуации на дорогах.

Ранее портал iz.ru писал, что температура воздуха в Москве снизится до –17 градусов в ночь на 6 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уборка снега в Москве займет девять дней
Собянин считает обстановку в Москве не сравнимой с другими городами мира

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017