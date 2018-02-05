ЦОДД поблагодарил москвичей за отказ от поездок на автомобилях в снегопад

Отказ москвичей от поездок по городу на автомобиле в понедельник помог избежать транспортного коллапса в условиях снегопада, информирует пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее представители ведомства просили жителей столицы отказаться от использования личного транспорта 5 февраля из-за рекордного количества выпавших осадков.

«ЦОДД благодарит горожан за сознательный отказ от использования личного автотранспорта — это позволило избежать транспортного коллапса в утренние часы. Дорожная загруженность в утренний час пик не превысила 6 баллов», — говорится в сообщении на сайте центра.

Вместе с тем в ЦОДД рекомендуют автомобилистам отказаться от поездок по городу на личном транспорте и вечером 5 февраля, поскольку большое количество машин может затруднить уборку города и вызвать осложнение ситуации на дорогах.

Ранее портал iz.ru писал, что температура воздуха в Москве снизится до –17 градусов в ночь на 6 февраля.