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Собянин считает обстановку в Москве не сравнимой с другими городами мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Обстановка в Москве после крупнейших за всю историю метеонаблюдения снегопадов не сравнима с условиями в других крупных городах мира. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я точно могу сказать: ни в одном крупном городе мира ничего подобного нет. И по зимним условиям, и по объему, и по сложности работы», — говорится в сообщении градоначальника на его персональном сайте.

По словам Сергея Собянина, в последнее время в Москве всё чаще регистрируются экстремальные погодные условия. «Каждый сезон мы бьем рекорды: по холоду и жаре, по ливням, теперь и по снегопадам, на Москву обрушиваются невиданные доселе шквалы, ураганы и ледяные дожди, падают, ломаются, вырываются с корнем десятки тысяч деревьев. Есть жертвы и среди людей», — отметил мэр столицы.

Вместе с тем он подчеркнул, что за несколько лет в Москве были созданы мощные городские организации по эксплуатации дорог и сейчас они помогают предотвратить транспортный коллапс. «Работают автобусы, метро, пригородные электрички, город продолжает жить нормальной жизнью, конечно, с поправкой на непогоду», — заметил Сергей Собянин.

За выходные в столице выпало более месячной нормы осадков. Как отмечал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, расчистка снега в городе займет около девяти дней.

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