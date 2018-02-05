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В Подмосковье ребенок получил травму после падения на него ветки дерева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В подмосковном Егорьевске девочка получила серьезные травмы после падения на нее ветки дерева. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 4 февраля во дворе одного из многоэтажных жилых домов в Егорьевске. На девочку упала массивная ветка длинной около 6 м. В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей черепа.

Как передает телеканал «Звезда», по данному факту возбуждено уголовное дело о халатности, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В правоохранительных органах Подмосковья отметили, что ветка могла сломаться под тяжестью снега после прошедшего в выходные снегопада.

Портал iz.ru писал о том, что глыба льда упала с крыши дома на улице Мясницкой в центре Москвы. По информации очевидцев, есть пострадавшие.

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