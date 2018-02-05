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Глыба льда упала с крыши дома в центре Москвы

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Фото: ТАСС/Александра Мудрац
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Глыба льда упала с крыши дома на улице Мясницкой в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев произошедшего.

По информации журналистов, есть пострадавшие. На место инцидента направляется скорая помощь.

Как ранее писал портал iz.ru, высота снежного покрова в Москве утром в понедельник, 5 февраля, достигла 43 см. За минувшие выходные в столице выпало более 100% месячной нормы осадков. По прогнозам синоптиков, снегопады в Москве в понедельник, 5 февраля, заметно ослабнут и приобретут скоротечный умеренный характер.

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