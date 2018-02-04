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Военную технику‍ вывели на улицы Москвы для уборки снега

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Почти 100 военнослужащих и три единицы специальной техники задействованы в ликвидации последствий снегопада в Москве.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, выделен личный состав от инженерной бригады и Семеновского полка.

Также в двухчасовую готовность приведены сводные отряды ликвидации последствий в Кантемировской и Таманской дивизиях.

Ранее отмечалось, что высота сугробов в Москве достигла рекордных для этой зимы 64 см, в столице выпало 64% месячной нормы осадков.

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