Школьникам Москвы разрешили не ходить на учебу из-за снегопада

Власти Москвы в связи с сильным снегопадом объявили посещение школ свободным. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным», — написал мэр Москвы в своем микроблоге Twitter.

Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 4, 2018

Снегопад обрушился на Москву и Подмосковье в пятницу, 2 февраля. По последним данным, высота сугробов в столице достигла 64 см, что является рекордом для этой зимы.

Ранее в Москве был объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности. МЧС рекомендует горожанам по возможности не выходить на улицу.