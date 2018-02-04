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Снегопад привел к задержкам прилета в Петербург рейсов из Москвы

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Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
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Сильный снегопад, который обрушился на Москву в воскресенье, привел к задержкам рейсов, прибывающих из Москвы в Санкт-Петербург.

Как сообщило «Федеральное агентство новостей», большинство направляющихся из Москвы в Петербург рейсов прибывают с опозданием от полутора до двух часов. Так, после 18 часов из 22 вылетевших в Пулково из Москвы самолетов прибыли вовремя только семь рейсов.

В Пулково задерживается вылет четырех рейсов на Москву.

Ранее руководство аэропорта Шереметьево предупредило пассажиров о возможности задержек авиарейсов из-за снегопада. С последствиями снегопада идет борьба и в других аэропортах Москвы.

Напомним, в воскресенье на Москву обрушился снежный шторм, который принес месячную норму осадков. Коммунальные службы города работают в экстренном режиме. Непогода уже привела к жертвам в Москве, погиб один человек, как минимум пять человек пострадали.

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