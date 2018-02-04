Снегопад не повлиял на работу общественного транспорта в Москве

Снегопад не оказал серьезного влияния на работу метро, наземного общественного транспорта и вокзалов Москвы, сообщил начальник главного управления МЧС по столице Илья Денисов.

«Аэропорт Внуково, железнодорожные вокзалы, метрополитен и наземный общественный транспорт работают в штатном режиме», — приводит «РИА Новости» заявление Денисова на селекторном совещании в МЧС.

Он сообщил также, что в «новой Москве» развернуты пункты обогрева и питания, аварийные бригады готовы помочь водителям в любой момент. Денисов добавил, что на МКАД дежурят специальные тягачи, которые могут эвакуировать застрявшие автомобили.

Как сообщал портал iz.ru, МЧС России развернуло в центральной части страны почти 2 тыс. стационарных пунктов обогрева и питания. К уборке улиц в ряде городов ЦФО привлечены курсанты МЧС.