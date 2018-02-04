Прямой эфир
Сюжет:

Снегопад не повлиял на работу общественного транспорта в Москве

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снегопад не оказал серьезного влияния на работу метро, наземного общественного транспорта и вокзалов Москвы, сообщил начальник главного управления МЧС по столице Илья Денисов.

«Аэропорт Внуково, железнодорожные вокзалы, метрополитен и наземный общественный транспорт работают в штатном режиме», — приводит «РИА Новости» заявление Денисова на селекторном совещании в МЧС.

Он сообщил также, что в «новой Москве» развернуты пункты обогрева и питания, аварийные бригады готовы помочь водителям в любой момент. Денисов добавил, что на МКАД дежурят специальные тягачи, которые могут эвакуировать застрявшие автомобили.

Как сообщал портал iz.ru, МЧС России развернуло в центральной части страны почти 2 тыс. стационарных пунктов обогрева и питания. К уборке улиц в ряде городов ЦФО привлечены курсанты МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики назвали предполагаемый срок прекращения снегопада в Москве
Упавшее дерево повредило шесть автомобилей на севере Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017