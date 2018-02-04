Синоптики назвали предполагаемый срок прекращения снегопада в Москве

Снегопад в Москве может прекратиться к середине следующей недели. Об этом заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, интенсивность снегопада начнет снижаться в понедельник, 5 февраля.

«Интенсивность снега заметно уменьшится, а во вторник и среду преимущественно без осадков. Температура уже в понедельник будет по-настоящему зимней: минус 10–13°C, а по области до минус 15°C. Во вторник мороз усилится», — приводит RT слова главы Росгидромета.

Вильфанд также заявил, что в понедельник в Москве ожидается облачная погода «с прояснениями» и «даже можно будет увидеть солнце».

На столичный регион в первые выходные февраля обрушился самый сильный снегопад за последние сто лет. К утру воскресенья в Москве выпало более половины месячной нормы осадков.

Как сообщал портал iz.ru, в воскресенье в Москве, Московской области и других регионах ЦФО было объявлено штормовое предупреждение.