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Синоптики назвали предполагаемый срок прекращения снегопада в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Снегопад в Москве может прекратиться к середине следующей недели. Об этом заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, интенсивность снегопада начнет снижаться в понедельник, 5 февраля. 

«Интенсивность снега заметно уменьшится, а во вторник и среду преимущественно без осадков. Температура уже в понедельник будет по-настоящему зимней: минус 10–13°C, а по области до минус 15°C. Во вторник мороз усилится», — приводит RT слова главы Росгидромета. 

Вильфанд также заявил, что в понедельник в Москве ожидается облачная погода «с прояснениями» и «даже можно будет увидеть солнце». 

На столичный регион в первые выходные февраля обрушился самый сильный снегопад за последние сто лет. К утру воскресенья в Москве выпало более половины месячной нормы осадков. 

Как сообщал портал iz.ru, в воскресенье в Москве, Московской области и других регионах ЦФО было объявлено штормовое предупреждение

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