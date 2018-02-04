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Упавшее дерево повредило шесть автомобилей на севере Москвы

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Шесть припаркованных автомобилей были повреждены в результате падения дерева в Тимирязевском районе Москвы. 

«По адресу: 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 13, упавшее дерево повредило шесть припаркованных автомобилей, службы города на месте», — передает «Интерфакс» слова собственного источника. 

Как отмечает агентство, в результате происшествия никто не пострадал. 

В первые выходные февраля на столичный регион обрушился самый сильный снегопад за последние 100 лет. 

Власти Москвы в воскресенье призвали автовладельцев воздержаться от парковки вблизи деревьев. 

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 4 февраля сообщил о гибели человека из-за падения деревьев и обрыва ЛЭП. 

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