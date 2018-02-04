Упавшее дерево повредило шесть автомобилей на севере Москвы

Шесть припаркованных автомобилей были повреждены в результате падения дерева в Тимирязевском районе Москвы.

«По адресу: 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 13, упавшее дерево повредило шесть припаркованных автомобилей, службы города на месте», — передает «Интерфакс» слова собственного источника.

Как отмечает агентство, в результате происшествия никто не пострадал.

В первые выходные февраля на столичный регион обрушился самый сильный снегопад за последние 100 лет.

Власти Москвы в воскресенье призвали автовладельцев воздержаться от парковки вблизи деревьев.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 4 февраля сообщил о гибели человека из-за падения деревьев и обрыва ЛЭП.