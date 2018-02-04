Прямой эфир
Сюжет:

Штормовое предупреждение объявлено в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столичные спасатели объявили в Москве штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и метели. Об этом в воскресенье сообщается на сайте МЧС России.

Как отмечает ведомство, в ближайшие сутки в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Московской области и Москве ожидается сильный, мокрый снег, гололед, метель и усиление ветра до 15–20 м/с.

Спасатели предупредили об ухудшении видимости и снежных заносах на дорогах, возможном повреждении линии электропередач, частичном повале деревьев. Жителям и гостям столицы настоятельно рекомендуют избегать слабоукрепленных конструкций, не находиться под деревьями и конструкциями линий электропередачи.

Как ранее сообщал портал iz.ru, уже 70 рейсов задержаны, еще 16 отменены в воскресенье в столичных аэропортах из-за сильного снегопада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Снегопад привел к перебоям в электроснабжении в Подмосковье
Собянин сообщил о падении семи деревьев в Москве из-за льда и снега

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017