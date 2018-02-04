Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Столичные спасатели объявили в Москве штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и метели. Об этом в воскресенье сообщается на сайте МЧС России.

Как отмечает ведомство, в ближайшие сутки в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Московской области и Москве ожидается сильный, мокрый снег, гололед, метель и усиление ветра до 15–20 м/с.

Спасатели предупредили об ухудшении видимости и снежных заносах на дорогах, возможном повреждении линии электропередач, частичном повале деревьев. Жителям и гостям столицы настоятельно рекомендуют избегать слабоукрепленных конструкций, не находиться под деревьями и конструкциями линий электропередачи.

Как ранее сообщал портал iz.ru, уже 70 рейсов задержаны, еще 16 отменены в воскресенье в столичных аэропортах из-за сильного снегопада.