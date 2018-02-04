Число задержанных из-за снега рейсов в аэропортах Москвы достигло 70

Уже 70 рейсов задержаны, еще 16 отменены, в воскресенье в столичных аэропортах из-за сильного снегопада.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», во Внуково из-за снега перенесено время вылета шести рейсов, в Домодедово задержаны восемь авиарейсов, еще 16 отменены. В Шереметьево число задержанных рейсов достигло 56.

На Москву обрушился самый сильный февральский снегопад с начала XXI века. По данным центра «Фобос», на этих выходных выпадет половина месячной нормы осадков.

В столице объявлен «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра, обледенения и метелей. В воскресенье, по данным Гидрометцентра, также ожидаются снегопад и ветер до 17 м/с. Кроме того, похолодает до 6 градусов мороза. Атмосферное давление будет ниже нормы.