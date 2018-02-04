Прямой эфир
Сюжет:

Число задержанных из-за снега рейсов в аэропортах Москвы достигло 70

0
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уже 70 рейсов задержаны, еще 16 отменены, в воскресенье в столичных аэропортах из-за сильного снегопада.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», во Внуково из-за снега перенесено время вылета шести рейсов, в Домодедово задержаны восемь авиарейсов, еще 16 отменены. В Шереметьево число задержанных рейсов достигло 56.

На Москву обрушился самый сильный февральский снегопад с начала XXI века. По данным центра «Фобос», на этих выходных выпадет половина месячной нормы осадков.

В столице объявлен «желтый» уровень опасности из-за порывистого ветра, обледенения и метелей. В воскресенье, по данным Гидрометцентра, также ожидаются снегопад и ветер до 17 м/с. Кроме того, похолодает до 6 градусов мороза. Атмосферное давление будет ниже нормы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Снегопад привел к перебоям в электроснабжении в Подмосковье
Снегопад оставил без света ряд населенных пунктов в Калужской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017