Собянин сообщил о падении семи деревьев в Москве из-за льда и снега
Семь деревьев упали в Москве из-за льда и снега. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он выразил опасение, что непогода продолжит приносить городу разрушения.
«Из-за снега и льда уже упали семь деревьев, и, похоже, это только начало», — написал Собянин в своем канале в Telegram.
Как сообщал портал iz.ru, синоптики ранее предупредили, что за первые выходные февраля в Москве выпадет почти полная месячная норма осадков.
Снегопад, по данным метеорологов, станет самым сильным на территории города за последние 100 лет.
Росгидромет в пятницу объявил в столице «желтый» уровень погодной опасности на 3 февраля.