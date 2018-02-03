Собянин сообщил о падении семи деревьев в Москве из-за льда и снега

Семь деревьев упали в Москве из-за льда и снега. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он выразил опасение, что непогода продолжит приносить городу разрушения.

«Из-за снега и льда уже упали семь деревьев, и, похоже, это только начало», — написал Собянин в своем канале в Telegram.

Как сообщал портал iz.ru, синоптики ранее предупредили, что за первые выходные февраля в Москве выпадет почти полная месячная норма осадков.

Снегопад, по данным метеорологов, станет самым сильным на территории города за последние 100 лет.

Росгидромет в пятницу объявил в столице «желтый» уровень погодной опасности на 3 февраля.