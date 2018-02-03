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Свыше 70 рейсов задержаны и девять отменены в аэропортах Москвы

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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В аэропортах Москвы более 70 рейсов задержаны и девять отменены. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Наибольшее количество задержек вылетов наблюдается в аэропорту Шереметьево. Там отложены 37 рейсов. 

Как сообщал портал iz.ru, транспортная прокуратура ранее начала проверку по факту задержек и отмены рейсов в столичных аэропортах из-за снегопадов.

По данным синоптиков, в первые выходные февраля на Москву обрушился самый мощный снегопад за последние 100 лет. 

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