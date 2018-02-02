Самые сильные снегопады для февраля за 100 лет обрушатся на Москву

Синоптики предупредили москвичей о самых сильных снегопадах для февраля за столетие. Об этом сообщила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В Москве, конечно, такое бывало, но в этом столетии для февраля это могут быть самые сильные снегопады», — приводит ее слова BFM.RU. Кроме того, Позднякова допустила, что в ближайшие выходные, 3 и 4 февраля, в Москве выпадет до 50% месячной нормы февраля.

По прогнозам метеоролога, снегопад начнется в ночь на субботу. За это время выпадет около 2–4 см осадков. Снег продолжится днем, местами будет мокрым. По расчетам специалистов, в столице может выпасть до 10–15 см снега. Как сообщает RT со ссылкой на слова директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, в выходные также ожидаются заносы на дорогах и обледенение из-за нулевой температуры.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в столице объявили на 3 февраля «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.