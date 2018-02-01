Прямой эфир

Google научился предсказывать задержки авиарейсов

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис «Google Авиабилеты» благодаря искусственному интеллекту научился рассчитывать вероятность задержки авиарейсов.

Он будет собирать всю возможную информацию о рейсе, находящуюся в открытом доступе, и учитывать данные о его предыдущих задержках, их причинах и времени. 

Если вероятность задержки составит более 80%, сервис предупредит об этом пользователя.

Как передает «Федеральное агентство новостей», при этом в Google подчеркивают, что пассажирам следует приезжать в аэропорт вовремя даже при наличии такого уведомления. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сорос обвинил Google и Facebook в формировании зависимости у пользователей
Глава ФАС рассказал о плане по борьбе с завышением цен на авиабилеты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017