Google научился предсказывать задержки авиарейсов

Сервис «Google Авиабилеты» благодаря искусственному интеллекту научился рассчитывать вероятность задержки авиарейсов.

Он будет собирать всю возможную информацию о рейсе, находящуюся в открытом доступе, и учитывать данные о его предыдущих задержках, их причинах и времени.

Если вероятность задержки составит более 80%, сервис предупредит об этом пользователя.

Как передает «Федеральное агентство новостей», при этом в Google подчеркивают, что пассажирам следует приезжать в аэропорт вовремя даже при наличии такого уведомления.