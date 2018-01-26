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Сорос обвинил Google и Facebook в формировании зависимости у пользователей

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Фото: Global Look Press/M. Popow/imago stock&people
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Американский финансист Джордж Сорос обвинил компании Google и Facebook в монополизации рынка и целенаправленном развитии у аудитории привыкания к своим сервисам.

Об этом миллиардер заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам Сороса, Google и Facebook «целенаправленно формируют зависимость от сервисов, которые они предлагают».

«Это может быть очень вредно, в особенности для молодежи», — заявил предприниматель, выступление которого транслировал Bloomberg.

Сорос также отметил, что «компании, которые работают в сфере социальных медиа, эксплуатируют социальную среду» и «оказывают влияние на мысли и поведение людей без их ведома».

Ранее в январе стало известно, что компания Google в прошлом году впервые потратила на расширение влияния в Вашингтоне больше остальных высокотехнологичных компаний — более $18 млн. Деньги были направлены на лоббирование своих интересов в конгрессе, госучреждениях и Белом доме.

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