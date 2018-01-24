Facebook ввел новую единицу измерения времени

Разработчики американской компании Facebook создали новую единицу времени — flick. Об этом передает CNBC.

Сообщается, что новая единица равна 1/705,6 млн секунды и предназначена для создания видео и фильмов. Название flick происходит от сокращения слов frame и tick, которые переводятся как «кадр» и «счет».

По словам разработчика «флика» Кристофера Хорвата, по размерам новая единица времени находится между микросекундой и наносекундой. Он утверждает, что «флик» позволит удобнее измерять продолжительность отдельных кадров и синхронизировать видео.

Ранее создатель и руководитель соцсети Facebook Марк Цукерберг сообщил, что пользователи смогут влиять на качество новостного потока в ленте. Компания запустила регулярные опросы общественного мнения, в ходе которых люди будут самостоятельно определять надежность источника той или иной информации.