Пользователи Facebook будут определять надежность источников новостей

Создатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что пользователи смогут влиять на качество новостного потока в социальной сети.

С 22 января компания планирует запустить регулярные опросы общественного мнения, в ходе которых люди будут самостоятельно определять надежность источника той или иной информации.

На основе полученных данных Facebook сформирует рейтинг, лидеры которого будут допускаться до ленты новостей социальной сети.

По мнению Цукерберга, в современном мире слишком много стремления к сенсационности и дезинформации, что негативно сказывается на качестве контента.

«Социальные СМИ позволяют людям распространять информацию как никогда стремительно, если мы не решим специфические проблемы сейчас, то тем самым поспособствуем их усугублению», — приводит его слова ТАСС.

Руководитель Facebook пообещал, что мнение пользователей, которые не знакомы с тем или иным источником, учитываться не будет. При этом объем информации на ленте новостей, по его словам, не сократится.