Прямой эфир

Пользователи Facebook будут определять надежность источников новостей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Создатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что пользователи смогут влиять на качество новостного потока в социальной сети.

С 22 января компания планирует запустить регулярные опросы общественного мнения, в ходе которых люди будут самостоятельно определять надежность источника той или иной информации.

На основе полученных данных Facebook сформирует рейтинг, лидеры которого будут допускаться до ленты новостей социальной сети.

По мнению Цукерберга, в современном мире слишком много стремления к сенсационности и дезинформации, что негативно сказывается на качестве контента.

«Социальные СМИ позволяют людям распространять информацию как никогда стремительно, если мы не решим специфические проблемы сейчас, то тем самым поспособствуем их усугублению», — приводит его слова ТАСС.

Руководитель Facebook пообещал, что мнение пользователей, которые не знакомы с тем или иным источником, учитываться не будет. При этом объем информации на ленте новостей, по его словам, не сократится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Twitter начал блокировать ссылки на Telegram
Пользователей соцсетей в России стало вдвое больше
Чаще всего они общаются во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Instagram

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017