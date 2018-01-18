Пользователей соцсетей в России стало вдвое больше

Доля россиян, которые пользуются социальными сетями, за шесть лет выросла почти вдвое — с 35% до 59%. Половина из них проводят в сетях до часа в день, а четверть — до четырех часов. Такие данные были получены социологами «Левада-центра». Большинство россиян считает, что люди выкладывают в интернет слишком много информации о себе. Эксперты объясняют влечение к соцсетям дефицитом общения в реальном мире.

Всероссийский опрос «Левада-центра», проведенный в декабре 2017 года, показал, что социальными сетями пользуются 59% россиян старше 18 лет. Это почти вдвое больше, чем в 2011-м (35%).

Большинство пользователей интернета (54%) сказали, что тратят на мессенджеры и соцсети до одного часа в день. Четверть (26%) — от одного до четырех часов, 3% — от четырех до восьми часов и еще 3% «зависают» постоянно.

Самой популярной соцсетью оказалась «ВКонтакте». В декабре 2017 году ее посещали 65% пользователей, на втором месте — «Одноклассники» (63%). Третье и четвертое место заняли Instagram (23%) и Facebook (20%). Далее следуют «Мой мир» (9%), Twitter (7%), «Живой Журнал» (3%) и другие сети (1%).

69% всех опрошенных согласны с утверждением, что люди выкладывают о себе слишком много информации в интернете.

Доктор психологических наук Марк Сандомирский рассказал «Известиям», что есть две основные причины чрезмерной открытости пользователей соцсетей. Во-первых, некоторые люди получают удовольствие, выставляя напоказ интимные, порой шокирующие подробности своей жизни. Таких в общей массе пользователей немного, но они очень заметны, поскольку провоцируют окружающих, и у них появляются подражатели.

Вторая причина — присущая русской ментальности открытость, проявляющаяся в отсутствии барьеров и в откровенности личного общения. Она переносится в виртуальный мир и не всегда бывает уместной. Впоследствии человеку приходится жалеть о размещенном в общем доступе признании, фото или видео.

Марк Сандомирский отметил, что возрастающая популярность виртуального общения — это устойчивая тенденция, характерная не только для России, но и для всего мира.

— В условиях индивидуализации и всё большей разобщенности, характерных для современного общества, люди испытывают дефицит общения и пытаются восполнить его за счет виртуальной коммуникации, — пояснил психотерапевт.

Управляющий партнер компании Odgers Berndtson, эксперт в сфере медиа Роман Тышковский отметил, что изначально у каждой социальной сети была своя аудитория, но сейчас они сильно пересекаются. Например, «ВКонтакте» создавалась для студентов, но они привели в сеть своих родителей. Сейчас же молодежь всё больше интересуется мессенджерами, а количество пользователей «Одноклассников», «ВКонтакте» и Facebook растет в основном за счет взрослого населения.

— Мессенджинг — центр роста аудитории. В конечном итоге мессенджеры перетянут аудиторию из социальных сетей, станут их продолжением, — уверен Роман Тышковский.

Опрос «Левада-центра» проводился по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в возрасте 18 лет и старше. Он также показал, что в целом доля интернет-пользователей в стране выросла с 4% в 1998-м до 74% в 2017-м.