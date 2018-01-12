Цукерберг объявил об изменениях в ленте Facebook

Лента Facebook станет чаще отображать новости от друзей и родных пользователей. Сообщений компаний и СМИ станет меньше, заявил создатель соцсети Марк Цукерберг.

Он отметил, что нововведения пойдут на пользу компании. Ожидается, что перемены начнутся уже через неделю. Сообщается, что публикации от публичных страниц и СМИ впоследствии разработчики перенесут в отдельный раздел внутри приложения.

Портал iz.ru ранее писал о том, что Цукерберг в 2018 году намерен «сфокусироваться на исправлении этих важных проблем». Создатель Facebook также добавил, что весь предстоящий год посвятит самосовершенствованию.