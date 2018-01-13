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США похвалили «ВКонтакте» за борьбу с интеллектуальным пиратством

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Меры для борьбы с нарушением прав интеллектуальной собственности, предпринимаемые руководством социальной сети «ВКонтакте» (ВК), обнадеживают власти США, но претензии еще остаются, и она внесена в список сайтов, нарушающих права собственности.

Об этом сказано в докладе аппарата представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера об интеллектуальном пиратстве за 2017 год.

«В 2016 году ВК достигла лицензионных соглашений с крупными записывающими компаниями, приняла меры для ограничения приложений, предназначенных для скачивания с сайта нарушающего авторские права контента, а также протестировала технологии по распознаванию контента», — цитирует документ ТАСС.

Но, несмотря на эти позитивные моменты, отмечает Лайтхайзер, «ВКонтакте» (ВК) остается очагом противоправной деятельности, кинокомпании США сообщают об обнаружении тысяч пиратских файлов ежемесячно.

26 декабря портал iz.ru писал о том, что социальная сеть «ВКонтакте» объявила 25 декабря победителей своей музыкальной премии VK Music Awards.

Самой прослушиваемой песней 2017 года стала композиция «Розовое вино» в исполнении Элджея и Feduk — пользователи включали ее более 200 млн раз.

Также в список самых популярных треков вошли песни «Тает лед» группы «Грибы», Despacito Луиса Фонси, «Рукалицо» Скруджи, «Потрачу» в исполнении Егора Крида, «Туманы» Макса Барских и песня Светланы Лободы «Случайная».

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