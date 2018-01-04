«Истории» из Instagram будут интегрироваться в мессенджер WhatsApp

Разработчики социальной сети Instagram протестировали функцию интеграции «историй» в мессенджер WhatsApp, сообщает издание TechCrunch.

Отмечается, что автором идеи идею стал один из пользователей социальной сети. Разработчики полагают, что расширение позволит одновременно повысить популярность «статусов» в WhatsApp и увеличить количество просмотров «историй» (stories) в обоих приложениях.

На скриншотах тестируемой функции видно, что «историю» в Instagram можно отличить от статуса в WhatsApp по значку, расположенном внизу. В первом случае появится значок «плюс» слева снизу, а во втором — логотип соцсети справа внизу.

Ранее портал iz.ru сообщал, что более 1 млн пользователей по всему миру при обновлении скачали поддельную версию мессенджера WhatsApp. Поддельная версия популярного мессенджера была выставлена в Google Play под названием Update WhatsApp Messenger, из-за чего пользователи восприняли ее как обновление.