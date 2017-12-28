Пользователей разозлила новая функция Instagram

Пользователи раскритиковали обновление приложения Instagram, в результате которого рекомендованные записи стали отображаться в основной ленте.

Теперь сервис показывает фото, которые, как правило, оценили друзья пользователя. Это нововведение многие восприняли без энтузиазма, так как данный контент не всегда оказывается им интересен.

Стоит отметить, что Instagram сохранил возможность временного отключения функции. Но, несмотря на это, пользователи требуют отменить изменения, а заодно и вернуть возможность просматривать записи в хронологическом порядке.

В октябре сообщалось, что в соцсети Facebook появится вторая лента для пользователей. В ней будут собраны публикации страниц и людей, интересные пользователю.