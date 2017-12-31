WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях iPhone в 2018 году
Популярный мессенджер WhatsApp прекратит работать на старых моделях iPhone.
Об этом сообщает International Business Times.
Таким образом, обладатели iPhone 3GS и устройств, на которых стоит ОС iOS 6 или более ранняя версия программного обеспечения, не смогут пользоваться мессенджером.
Отмечается, что поддержка WhatsApp также будет остановлена на смартфонах с операционными системами Microsoft, BlackBerry и Android ниже 2.3.
В WhatsApp уточнили, что отказ от поддержки будет проходить постепенно.
Первые отключения мессенджера начнутся 1 января 2018 года.
В конце ноября пользователи пожаловались на сбои в работе WhatsApp. Сообщения о нарушениях в работе приложения поступили из разных стран, в том числе из Латвии, Великобритании и России.