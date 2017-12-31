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WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях iPhone в 2018 году

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Фото: TASS/imageBROKER/Valentin Wolf
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Популярный мессенджер WhatsApp прекратит работать на старых моделях iPhone.

Об этом сообщает International Business Times.

Таким образом, обладатели iPhone 3GS и устройств, на которых стоит ОС iOS 6 или более ранняя версия программного обеспечения, не смогут пользоваться мессенджером.

Отмечается, что поддержка WhatsApp также будет остановлена на смартфонах с операционными системами Microsoft, BlackBerry и Android ниже 2.3.

В WhatsApp уточнили, что отказ от поддержки будет проходить постепенно.

Первые отключения мессенджера начнутся 1 января 2018 года.

В конце ноября пользователи пожаловались на сбои в работе WhatsApp. Сообщения о нарушениях в работе приложения поступили из разных стран, в том числе из Латвии, Великобритании и России.

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