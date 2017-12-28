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WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах в 2018 году

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Создатели мессенджера WhatsApp решили отказаться от поддержки нескольких операционных систем с 2018 года. Об этом сообщает International Business Times.

Таким образом, с 1 января 2018 года сервис обещает прекратить работу на гаджетах на платформе ОС Windows 8.0 и более ранних версиях. Также завершится поддержка смартфонов BlackBerry OS или BlackBerry 10.

В компании отметили, что резко свою работу мессенджер не прекратит. Отказ от поддержки данных ОС будет происходить постепенно.

Однако в скором времени будут ограничены некоторые функции приложения. Например, пользователи не смогут создавать новые учетные записи.

Кроме того, в следующем году планируется прекратить поддержку Nokia S40 и S60, а к 2020 году аналогичная ситуация ждет гаджеты, работающие на базе Android 2.3.7 и старше.

WhatsApp — система мгновенного обмена текстовыми сообщениями. Мессенджер запустили в 2009 году, сейчас им пользуется более миллиарда человек.
 

Ранее портал iz.ru сообщил, что более 1 млн пользователей по всему миру скачали поддельную версию WhatsApp. Вирусное приложение распространяло только рекламные баннеры и серьезного ущерба не нанесло.

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