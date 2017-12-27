Верховный суд России получил и зарегистрировал иск Telegram к ФСБ

Верховный суд России зарегистрировал иск Telegram об отмене приказа ФСБ по поводу дешифровки сообщений. «РИА Новости» информирует, что об этом сообщается в карточке дела.

Иск передан судье, в суде мессенджер представляет правозащитная группа «Агора». Истец просит суд признать недействительным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432. Документом утвержден порядок предоставления «организаторами распространения информации» данных, необходимых для дешифровки.

Приказ, законность которого оспаривается, противоречит уголовно-процессуальному законодательству, считает истец.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала комплект стикеров с собой для мессенджера Telegram.