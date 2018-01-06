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Руководство Twitter отказалось блокировать аккаунты мировых лидеров

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Фото: Global Look Press/Wang Lei
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Популярная социальная сеть Twitter не собирается блокировать микроблоги мировых лидеров после скандалов на фоне публикаций Дональда Трампа с угрозами КНДР. Соответствующее заявление в пятницу выступила администрация соцсети в своем блоге.

«Блокировка мирового лидера из Twitter или удаление их спорных сообщений скроют от людей важную информацию, которую должны видеть и о которой дискутировать», – считают в руководстве Twitter.

По мнению администрации соцсети, подобные меры не заставят лидеров «замолчать», но затруднят обсуждение их слов.

Как ранее сообщал портал iz.ru, президент США Трамп написал в Twitter адресованное лидеру КНДР Ким Чен Ыну сообщение, в котором напомнил, что у США тоже есть ядерная кнопка, но она «более мощная и работает».

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