Руководство Twitter отказалось блокировать аккаунты мировых лидеров

Популярная социальная сеть Twitter не собирается блокировать микроблоги мировых лидеров после скандалов на фоне публикаций Дональда Трампа с угрозами КНДР. Соответствующее заявление в пятницу выступила администрация соцсети в своем блоге.

«Блокировка мирового лидера из Twitter или удаление их спорных сообщений скроют от людей важную информацию, которую должны видеть и о которой дискутировать», – считают в руководстве Twitter.

По мнению администрации соцсети, подобные меры не заставят лидеров «замолчать», но затруднят обсуждение их слов.

New Blog: World Leaders on Twitter https://t.co/KhrGbrgEuA — Twitter Public Policy (@Policy) January 5, 2018

Как ранее сообщал портал iz.ru, президент США Трамп написал в Twitter адресованное лидеру КНДР Ким Чен Ыну сообщение, в котором напомнил, что у США тоже есть ядерная кнопка, но она «более мощная и работает».