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Пользователи Twitter поздравили Землю с якобы 2018-м днем рождения

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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В сервисе микроблогов Twitter 1 января появились записи пользователей, решивших, что Новый год совпадает с днем рождения Земли, Вселенной и США.

Так, многие из пользователей написали посты, отметив, что «не могут поверить» в то, что сегодня «день рождения мира», которому исполнилось 2018 лет. Некоторые из них решили, что Новый год является днем рождения всей Вселенной и поздравили ее с этим праздником.

Часть пользователей увидели в «дне рождения Вселенной» и «день рождения Америки», поздравив США с 2018-летием.

Отметим, что по оценке ученых, возраст планеты Земля составляет около 4,54 млрд лет.

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