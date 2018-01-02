Пользователи Twitter поздравили Землю с якобы 2018-м днем рождения
В сервисе микроблогов Twitter 1 января появились записи пользователей, решивших, что Новый год совпадает с днем рождения Земли, Вселенной и США.
Так, многие из пользователей написали посты, отметив, что «не могут поверить» в то, что сегодня «день рождения мира», которому исполнилось 2018 лет. Некоторые из них решили, что Новый год является днем рождения всей Вселенной и поздравили ее с этим праздником.
Часть пользователей увидели в «дне рождения Вселенной» и «день рождения Америки», поздравив США с 2018-летием.
Отметим, что по оценке ученых, возраст планеты Земля составляет около 4,54 млрд лет.