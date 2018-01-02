Пользователи Twitter поздравили Землю с якобы 2018-м днем рождения

В сервисе микроблогов Twitter 1 января появились записи пользователей, решивших, что Новый год совпадает с днем рождения Земли, Вселенной и США.

Так, многие из пользователей написали посты, отметив, что «не могут поверить» в то, что сегодня «день рождения мира», которому исполнилось 2018 лет. Некоторые из них решили, что Новый год является днем рождения всей Вселенной и поздравили ее с этим праздником.

I can't believe the earth is 2018 years old today 😲😲😲



Happy birthday world



🌍😍👏🎊🎉🎂🍰 — John (@TheMrJohnEpic) January 1, 2018

I can’t believe the universe is already 2018 years old. — Oliver Shi (@OLIVERSAYSHI) January 1, 2018

Часть пользователей увидели в «дне рождения Вселенной» и «день рождения Америки», поздравив США с 2018-летием.

omg can't believe our beautiful country of america is 2018 years old — linus spacehead (@kenzie_buff) January 1, 2018

Отметим, что по оценке ученых, возраст планеты Земля составляет около 4,54 млрд лет.