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Численность населения планеты достигнет 1 января 7,444 млрд человек

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Фото: Global Look Press/ZB/Waltraud Grubitzsch
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Прогнозируется, что численность населения Земли 1 января достигнет 7 444 443 881 человек.

Об этом заявили специалисты Бюро переписи США в четверг, 28 декабря.

«В январе следующего года каждую секунду на свет будут появляться 4,3 ребенка, умирать — 1,8 человека», — цитирует сообщение ТАСС.

Ученые напомнили, что численности 7 млрд человек население планеты достигло в 2011 году, и, по прогнозам, к 2050 году оно составит 9 млрд человек.

21 ноября портал iz.ru сообщил, что население Китая составляет около 1,399 млрд человек. Такие данные привело министерство общественной безопасности КНР.

Пекин рассчитывает, что за три ближайших года население увеличится на 20 млн человек — в 2020 году количество жителей Поднебесной прогнозируется на уровне примерно 1,42 млрд человек.

Второе место в мире по численности населения занимает Индия (около 1,35 млрд человек), а третье — США (326,6 млн). Россия занимает 10-е место в этом списке — 146,8 млн жителей (данные на 01.01.2017).

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