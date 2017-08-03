Экспертно-аналитический центр РАНХиГС подготовил доклад «Перспективы социально-экономического развития РФ» (есть в распоряжении «Известий»), согласно которому возможным является сценарий достижения к 2050 году численности населения в 154 млн человек.

Для этого нужно сократить колоссальную смертность среди мужчин трудоспособного возраста, а также модернизировать программу материнского капитала, считают аналитики.

«Чтобы решить проблему, надо не только развивать медицину, но и изменить систему общественного здравоохранения», — сказал «Известиям» один из авторов стратегии, член Экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко.

В документе говорится, что для достижения устойчивого демографического развития нужно в ближайшие 2–3 года пересмотреть социальную политику, а также сократить уровень бедности экономически активного населения.

«На демографические настроения молодежи часто влияет их первый опыт работы. На первом рабочем месте именно молодежь часто не оформляют официально. (...) В этот момент у них складывается неуверенность в стабильности жизненной траектории и зреет решение не заводить семью, пока не накопится достаточно сбережений», — говорит директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

На 1 января 2016 года в России численность населения составляла 146,5 млн граждан.

Подробнее — в материале «Известий»: Демографы рассказали, как увеличить население на 7,5 млн