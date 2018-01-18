Twitter начал блокировать ссылки на Telegram
Twitter приравнял ссылки на Telegram к спаму и теперь запрещает их публиковать.
В сообщении соцсети говорится, что такие твиты похожи на автоматизированные запросы от спам-робота, пишет портал TJ.
Представители Twitter пока никак не прокомментировали запрет.
В декабре 2017 года под похожие ограничения в Facebook попал сервис Telegraph, который принадлежит Telegram. Позднее запрет был снят.
Годом ранее добавлять ссылки на Telegram-аккаунты в описание профилей запретил Instagram. Свое решение компания объяснила тем, что таким образом пользователей якобы заставляют регистрироваться в мессенджере.