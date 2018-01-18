Twitter начал блокировать ссылки на Telegram

Twitter приравнял ссылки на Telegram к спаму и теперь запрещает их публиковать.

В сообщении соцсети говорится, что такие твиты похожи на автоматизированные запросы от спам-робота, пишет портал TJ.

@durov Any link to Telegram Twitter tells me it is malicious 😒 pic.twitter.com/XWSikx9j0Q — Rafael Ribeiro (@rafaeldnribeiro) January 18, 2018

Представители Twitter пока никак не прокомментировали запрет.

В декабре 2017 года под похожие ограничения в Facebook попал сервис Telegraph, который принадлежит Telegram. Позднее запрет был снят.

Годом ранее добавлять ссылки на Telegram-аккаунты в описание профилей запретил Instagram. Свое решение компания объяснила тем, что таким образом пользователей якобы заставляют регистрироваться в мессенджере.