Facebook объявил о новых мерах по противодействию «российскому вмешательству»

Корпорация Facebook будет требовать идентификацию от организаций, размещающих связанную с выборами рекламу на страницах одноименной социальной сети. Данная мера принимается в качестве предотвращения приписываемого России вмешательства в выборы в США, сообщил менеджер компании Самид Чакрабарти.

«Скоро мы будем требовать от организаций, размещающих касающуюся выборов рекламу, подтверждать их принадлежность с тем, чтобы пользователи могли видеть, кто оплачивал эту рекламу. В конце концов мы будем архивировать образцы электоральной рекламы и делать их доступными для поиска в целях повышения отчетности», — цитирует Чакрабарти ТАСС.

Он признал промах компании в недооценке степени опасности «использования сторонними игроками социальных СМИ в качестве информационного оружия».

В США в настоящее время расследуется несколько дел о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы. Сам Дональд Трамп и его окружение неоднократно опровергали возможные связи с Россией. В Кремле также отмечали, что Москва не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсетях.

Портал iz.ru ранее писал о том, что пользователи Facebook смогут влиять на качество новостного потока в социальной сети. Компания запустит регулярные опросы общественного мнения, в ходе которых люди будут самостоятельно определять надежность источника той или иной информации. На основе полученных данных компания сформирует рейтинг, лидеры которого будут допускаться до ленты новостей.