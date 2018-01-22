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Facebook заблокировал страницу потомка Миклухо-Маклая из-за полуголых папуасов

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Фото предоставлено фондом им. Миклухо-Маклая/mikluho-maclay.ru
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Facebook заблокировал страницу Николая Миклухо-Маклая – младшего из-за фотографий жителей Папуа — Новой Гвинеи в национальных костюмах. Об этом сообщает телеканал «78».

Отмечается, что потомок знаменитого исследователя опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором была видна женская грудь.

«Интересные новости сообщил мне Facebook. Я не могу публиковать фото обнаженного тела (женской груди) местных жителей Папуа — Новой Гвинеи в национальных костюмах, это нарушает правила сообщества! Культурологические особенности людей, традиции Facebook не интересует, по крайней мере, после моего подробного ответа сисадмин не разрешил мне публиковать ничего», — возмутился на своей странице исследователь.

При этом он подчеркнул, что российские соцсети спокойно отреагировали на фотографии папуасов и никаких жалоб на костюмы аборигенов не поступало.

В декабре портал iz.ru  сообщал, что Facebook блокирует сообщения пользователей, если в них есть ссылки на материалы Telegraph: соцсеть помечает их как «нарушающие правила сообщества» и «небезопасные».

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