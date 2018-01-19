«ВКонтакте» заблокировала три группы за провоцирование школьников

Социальная сеть «ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора заблокировала три группы, содержащие провокационные материалы для школьников, могущие толкнуть их к противоправным действиям или суициду.

«В Роскомнадзор поступили требования Роспотребнадзора о блокировке интернет-ресурсов с информацией, способной побудить школьников к противоправным, асоциальным поступкам, результатом которых могут стать действия суицидального характера», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ведомство сообщает, что к 13:00 пятницы внесло в единый реестр запрещенной информации страницы трех групп в соцсети «ВКонтакте» и направило ее администрации предписание о блокировке страниц. Администрация соцсети оперативно выполнила запрос.

Ранее заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая призвала ввести в школах уроки информационной безопасности, чтобы дети знали, как поступать в случае ЧП или поступления тревожной информации, в том числе через соцсети.

Замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявил ранее, что Роскомнадзор заблокирует в соцсетях группы за призывы к насилию в школах.