Ученик распылил перцовый баллончик в школе Владивостока

Восьмиклассник распылил перцовый баллончик в одной из школ Владивостока, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

«В дежурную часть отдела полиции № 5 поступило сообщение учителя общеобразовательной школы о том, что один из учеников распылил газ, предположительно из перцового баллончика», — приводит ТАСС сообщение МВД.

В школу сразу же прибыли оперативники МВД и медики, которые оказали помощь четырем пострадавшим в возрасте 13 лет, у которых началась сильная аллергическая реакция. Угрозы жизни и здоровью учащихся нет, школьников направили на амбулаторное лечение. С учениками и их родителями были проведены профилактические беседы.

В отношении родителей старшеклассника, распылившего баллончик, был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Кроме этого, полицией был установлен магазин, в котором ученик купил баллончик. В отношении продавца также составлен административный протокол.

Напомним, в понедельник, 15 января, двое подростков напали с ножами на учеников школы в Перми. В результате инцидента ножевые ранения получили 15 человек, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. Совершившие нападение подростки были арестованы по решению суда.

В пятницу, 19 января, в Бурятии произошло нападение на школу, которое совершил ученик. Он ворвался в учебное заведение в поселке Сосновый Бор с топором и «коктейлем Молотова», ранив семь человек и устроив пожар. Возбуждено уголовное дело, нападающий задержан.