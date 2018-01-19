Прямой эфир
Сюжет:

Ученик распылил перцовый баллончик в школе Владивостока

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восьмиклассник распылил перцовый баллончик в одной из школ Владивостока, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

«В дежурную часть отдела полиции № 5 поступило сообщение учителя общеобразовательной школы о том, что один из учеников распылил газ, предположительно из перцового баллончика», — приводит ТАСС сообщение МВД.

В школу сразу же прибыли оперативники МВД и медики, которые оказали помощь четырем пострадавшим в возрасте 13 лет, у которых началась сильная аллергическая реакция. Угрозы жизни и здоровью учащихся нет, школьников направили на амбулаторное лечение. С учениками и их родителями были проведены профилактические беседы.

В отношении родителей старшеклассника, распылившего баллончик, был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Кроме этого, полицией был установлен магазин, в котором ученик купил баллончик. В отношении продавца также составлен административный протокол.

Напомним, в понедельник, 15 января, двое подростков напали с ножами на учеников школы в Перми. В результате инцидента ножевые ранения получили 15 человек, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. Совершившие нападение подростки были арестованы по решению суда.

В пятницу, 19 января, в Бурятии произошло нападение на школу, которое совершил ученик. Он ворвался в учебное заведение в поселке Сосновый Бор с топором и «коктейлем Молотова», ранив семь человек и устроив пожар. Возбуждено уголовное дело, нападающий задержан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Напавший на школу в Бурятии предупреждал о своих планах
Под Челябинском школьники устроили драку с поножовщиной

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017