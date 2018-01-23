Больше не лайк

Крупнейшая в мире соцсеть Facebook анонсировала смену алгоритма формирования новостной ленты. Предполагается, что приоритет постов от родственников и друзей пользователя будет значительно повышен, а вот количество публикаций от торговых брендов и СМИ, напротив, снизится. Точные даты «социальной революции» пока неизвестны. Подробности — в материале портала iz.ru .

Новость о смене алгоритма вызвала неоднозначную реакцию медиарынка. С одной стороны, механизм умной ленты уже не раз «подкручивался» и к этому уже вроде бы все привыкли. С другой — если анонсированные нововведения будут реализованы в полном объеме, Facebook уже никогда не будет прежним.

Основатель социальной сети Марк Цукерберг объясняет запланированные перемены исключительно заботой о пользователях. По его словам, Facebook в нынешнем виде отдалился от одной из самых важных своих задач — связи людей друг с другом, поскольку количество постов от компаний и СМИ значительно выросло.

«Я ожидаю, что подписчики Facebook будут тратить свое время с большей пользой. И если мы поступим правильно, то это благотворно повлияет на наше сообщество и на наш бизнес в долгосрочной перспективе», — отметил Цукерберг.

facebook2 Марк Цукерберг Фото: REUTERS/Stephen Lam

Можно, разумеется, верить в искренность этого посыла, но нельзя не отметить важный момент — «благотворно повлияет на наш бизнес в долгосрочной перспективе». Но обо всем по порядку.

«Facebook помещает вас в вакуум»

Предпосылок к тому, чтобы понизить в выдаче умной ленты паблики, чтобы пользователь получал как можно больше постов от друзей и родственников, было много. В последнее время жалоб на засилье корпоративного контента в ленте становилось всё больше.

Одна из самых нашумевших историй произошла в декабре прошлого года: в своем Twitter Кэрин Вайнио из США написала о том, что ее друг умер, а она даже не знала об этом. Женщина обвинила во всем умную ленту Facebook, которая не показывала посты умирающего человека, хотя перед смертью он сообщил на своей странице, что попал в больницу.

Подписчики Кэрин поделились схожими историями. Один из них рассказал, что лента также спрятала от него пост о смерти подруги, погибшей во время массового расстрела людей в Лас-Вегасе в октябре прошлого года.

Тревожатся об алгоритмах Facebook и в России. В минувшие выходные депутат Госдумы Игорь Сапко предложил подписчикам провести тест, чтобы установить, каким образом соцсеть отображает новости. «Facebook помещает вас в вакуум, и нет никакого взаимодействия со всеми. Обновите и вы свою ленту!» — написал народный избранник.

Ничего личного, только бизнес

И всё же возникает вопрос: почему Facebook планирует радикальные перемены, действуя вопреки интересам компаний и медиа?

То, что изменения в алгоритме ленты пользователя будут весьма существенными, не скрывают и сами разработчики. Согласно прогнозу Ларса Бэкстрема, технического директора Facebook, ожидается снижение охвата и трафика некоторых страниц. А конкретное влияние на метрики будет зависеть от аудитории.

Сейчас лента пользователя формируется в зависимости от его взаимодействия с другими профилями. Главными показателями активности являются лайки, репосты, комментарии и общее время, которое уделяет пользователь посту. При этом неважно, чей это профиль — личный или принадлежащий компании или СМИ.

facebook1 Фото: Global Look Prees/Jan Haas

Предполагается, что после введения изменений пользователю в первую очередь будут показываться посты друзей, вызвавшие дискуссию. То есть лайки, репосты и другие показатели станут менее важными, чем комментарии.

По мнению ряда экспертов, больше всего пострадают компании и СМИ, которые рассчитывали на бесплатное продвижение своих постов. Нововведения заставят их серьезно задуматься о том, чтобы закладывать дополнительные средства на платную рекламу своих публикаций.

Помимо очевидной финансовой составляющей вопроса, существует и версия о том, что изменения требуются Facebook, чтобы попасть на китайский рынок, где он официально запрещен. Добиться этого без цензурирования пабликов — практически невозможно.

Никогда такого не было, и вот опять

Ранее Facebook уже неоднократно анонсировал подобные изменения. Как результат, охват и трафик компаний и медиа за последние два года значительно снизился.

Осенью 2017 года соцсеть тестировала новый алгоритм работы ленты в шести странах — в Словакии, Сербии, Боливии, Гватемале, Камбодже и Шри-Ланке. Компания оставила в ленте местных пользователей только публикации друзей и оплаченные посты. Многие крупные Facebook-паблики после запуска эксперимента зафиксировали падение охвата и трафика в несколько раз.

То, что таким образом соцсеть вынуждает бренды и СМИ более активно вкладываться в платное продвижение своих сообщений, — вполне предсказуемый ход. Но далеко не факт, что Facebook будет диктовать правила игры исключительно в одностороннем порядке, поскольку от изменений может проиграть и сам Facebook.

facebook3 Фото: Global Look Prees/Emily Wabitsch

Такого мнения придерживается гендиректор Bloomberg Media Джастин Смит: «Не представляю, как, убрав весь качественный новостной контент и заменив его личными связями, можно увеличить активность аудитории».

Издание The Verge и вовсе предсказало крах соцсети, опубликовав статью «Новая поразительная стратегия Facebook: утонуть». Ее автор предположил, что у пользователей будет меньше поводов заходить в свой аккаунт.

К слову, после заявления о внесении изменений в алгоритмы формирования новостной ленты соцсети акции компании упали почти на 4%.