Прямой эфир

Цукерберг сообщил о новом принципе формирования новостной ленты Facebook

0
Фото: REUTERS/Stephen Lam
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В новостной подборке Facebook будет появляться больше новостей от друзей и семьи. Об этом объявил создатель социальной сети Марк Цукерберг на своей странице.

«Мы начали менять социальную сеть в этом направлении в прошлом году, но потребовались месяцы для того, чтобы совершить изменения для этой цели во всех наших продуктах», — говорится в сообщении.

Он также добавил, что «основные изменения будут заметны в ленте новостей, где появится больше записей от друзей, семьи и сообществ».

Цукерберг напомнил, что Facebook была создана для того, чтобы люди стали ближе другу, однако в последнее время пользователи всё чаще стали жаловаться, что контент, публикуемый компаниями, новостными изданиями и брэндами, мешает пользоваться социальной сетью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор встретится с представителями Facebook в начале февраля
Цукерберг допустил использование криптовалют в сервисах Facebook

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017