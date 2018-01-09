Роскомнадзор встретится с представителями Facebook в начале февраля

Роскомнадзор планирует встретиться с представителями соцсети Facebook в первой декаде февраля. Планируется обсудить несколько вопросов, в том числе политику сайта в отношении аккаунтов российских пользователей.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Встреча ориентировочно запланирована на первую декаду февраля», — цитирует агентство представителей ведомства.

Ранее в декабре стало известно, что блокировка аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook была связана с тем, что лидер республики попал в санкционный список США.