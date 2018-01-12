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Цукерберг утратил $2,9 млрд после объявления об изменении ленты Facebook

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Фото: REUTERS/Stephen Lam
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Акции компании Facebook упали на 3,9% после объявления основателя соцсети Марка Цукерберга о внесении изменений в алгоритм отображения новостей в ленте. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

По подсчетам аналитиков, снижение стоимости ценных бумаг уже обошлось программисту и предпринимателю в $2,9 млрд. Сейчас его состояние оценивается в $74,4 млрд, а на занимаемую им четвертую позицию в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg поднялся основатель торговой марки Zara Амансио Ортеге.

12 января Марк Цукерберг написал на своей странице в Facebook, что разработчики собираются изменить механизм отображения новостей в ленте соцсети. Таким образом, пользователи смогут чаще видеть посты своих друзей и родственников, а сообщения компаний и СМИ будут появляться реже.

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