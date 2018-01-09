Прямой эфир

Бывший сотрудник Google подал иск на корпорацию

0
Фото: REUTERS/Baz Ratner
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Джеймс Дамор, уволенный из компании Google из-за заявления о неравенстве полов, подал исковую жалобу на корпорацию. Истец обвиняет ответчика в дискриминации сотрудников по принципу цвета кожи и политических взглядов.

ТАСС сообщает, что Дамор и его бывший коллега подали иск в Верховный суд округа Санта-Клара, штат Калифорния. Они, в частности, считают свое увольнение необоснованным и требуют возмещения за ущерб. Также бывшие сотрудники интернет-гиганта хотят обязать Google прекратить политику дискриминации в отношении работников, исповедующих консервативные взгляды и поддерживающих политику президента США Дональда Трампа.

Дамор в августе минувшего года спровоцировал скандал содержанием своей служебной записки, распространенной среди сотрудников Google. В ней он выразил мнение, что женщины менее способны к работе в технических областях из-за «биологических отличий» от мужчин. Поэтому, по его мнению, среди руководителей технологических фирм женщин меньше, чем мужчин.

Ранее сообщалось, что основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж предложил работу Дамору.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Google разрешила тестирование аналога Android
Google создала неотличимый от голоса человека генератор речи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017