Бывший сотрудник Google подал иск на корпорацию

Джеймс Дамор, уволенный из компании Google из-за заявления о неравенстве полов, подал исковую жалобу на корпорацию. Истец обвиняет ответчика в дискриминации сотрудников по принципу цвета кожи и политических взглядов.

ТАСС сообщает, что Дамор и его бывший коллега подали иск в Верховный суд округа Санта-Клара, штат Калифорния. Они, в частности, считают свое увольнение необоснованным и требуют возмещения за ущерб. Также бывшие сотрудники интернет-гиганта хотят обязать Google прекратить политику дискриминации в отношении работников, исповедующих консервативные взгляды и поддерживающих политику президента США Дональда Трампа.

Дамор в августе минувшего года спровоцировал скандал содержанием своей служебной записки, распространенной среди сотрудников Google. В ней он выразил мнение, что женщины менее способны к работе в технических областях из-за «биологических отличий» от мужчин. Поэтому, по его мнению, среди руководителей технологических фирм женщин меньше, чем мужчин.

Ранее сообщалось, что основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж предложил работу Дамору.