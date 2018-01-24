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Google потратила рекордную сумму в $18 млн на влияние в Вашингтоне

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Google в прошлом году впервые потратила на расширение влияния в Вашингтоне больше остальных высокотехнологичных компаний — более $18 млн. Соответствующая документация попала в распоряжение газеты The Washington Post.

Деньги были направлены на лоббирование своих интересов в конгрессе, госучреждениях и Белом доме, а также в таких сферах, как миграция, налоговая реформа и антимонопольные меры.

Кроме того, средства пошли на оказание воздействия на власти для регулирования онлайн-рекламы.

Однако Google был не единственным техническим гигантом, который изрядно потратился на лоббистскую деятельность. Так, Facebook увеличил расходы на это дело на 32% (более $11 млн),  Amazon на 51% (более $7 млн), а Apple потратила на 16% больше ($13 млн).

Ранее портал iz.ru сообщал, что Google объединила платежные системы в единую Google Pay. При этом функциональных изменений не произошло.

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