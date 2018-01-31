Глава ФАС рассказал о плане по борьбе с завышением цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с авиакомпаниями планирует скорректировать алгоритмы ценообразования на билеты, чтобы избежать необоснованного завышения цен.

Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев в Совете Федерации. Он рассказал, что завышение стоимость авиабилетов является результатом вмешательства сотрудников авиакомпаний в работу электронных систем по расчету цен.

«Мы точно установили, что не машина устанавливает цены на авиабилеты, это делают люди. Мы будем пытаться, руководствуясь здравым смыслом, с авиакомпаниями в таком мягком варианте изменить их алгоритмы и не допускать несанкционированного ручного вмешательства, связанного с ростом цен», — приводит ТАСС слова Артемьева.

Как отмечает агентство, глава ФАС выразил благодарность руководству компании «Аэрофлот» за предоставление полной информации о ценообразовании на авиабилеты.